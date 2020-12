Covid-19

Um doente covid-19 em Portugal está a infetar, em média, menos de uma pessoa, segundo dados do Instituto Ricardo Jorge, que mostram que o Rt voltou a estar abaixo do 1.

"Atualmente, o Rt está abaixo de 1, com valor de 0,99", anunciou Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, durante a reunião do Infarmed, apontando que este decréscimo é resultado do que se está a passar na zona norte e em Lisboa e Vale do Tejo.