Covid-19

O Governo da Madeira disponibilizou hoje um novo apoio a fundo perdido, no valor total de três milhões de euros, destinado a agricultores e pequenas e médias empresas de transformação de produtos agropecuários, indicou o chefe do executivo.

"O apoio vai ser dado através do PRODERAM [Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira] e visa compensar a fundo perdido as perdas destas empresas, dos empresários e dos agricultores, relativamente às quebras que tiveram no segundo trimestre de 2020", afirmou Miguel Albuquerque.

O governante falava durante uma visita à empresa Santoqueijo, na freguesia do Santo da Serra, concelho de Santa Cruz, na zona leste da Madeira, onde está em curso uma obra de ampliação das instalações, orçada em 1,2 milhões de euros.