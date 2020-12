Actualidade

A economia brasileira cresceu 7,7% no terceiro trimestre do ano face aos três meses anteriores, anunciou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Trata-se da maior variação registada desde o início desta série histórica do órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro, iniciada em 1996, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela pandemia de covid-19.

Segundo o IBGE, a expansão do PIB foi impulsionada principalmente pelo desempenho da indústria, com destaque para o crescimento de 23,7% no setor de transformação.