Covid-19

O investigador João Gonçalves apelou à população para não ter receio de eventuais reações adversas à vacina contra a covid-19 porque se trata do sistema imunitário a "lutar e a ser educado" contra a vacina.

"É muito bom porque é o sistema imunitário está a lutar e a reconhecer aquela vacina como estranha. Portanto, o que eu deixava aqui como orientação para as pessoas lá de casa é que não tenham medo destas reações adversas, porque isso é o vosso sistema imunitário, no fundo, a lutar e a ser educado contra aquela vacina", disse João Gonçalves, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, na reunião no Infarmed, que decorre em Lisboa.

Questionado sobre se a imunidade provocada pela vacina tem problemas de segurança, o investigador afirmou que a informação disponível é que "todas aquelas equações" que eram colocadas como efeitos secundários potenciais às vacinas não estão a ocorrer.