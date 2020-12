Actualidade

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, defendeu hoje que é "muito importante" o equilíbrio entre a defesa e o ataque na deslocação ao FC Porto, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol.

"Esse é o nosso objetivo, o equilíbrio entre o ataque e a defesa que é muito importante em todos os jogos, mas em jogos como este, em que enfrentas uma equipa como o FC Porto, ainda mais", considerou Pako Ayestarán.

Na antevisão ao jogo de sábado, marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão, o técnico espanhol reconheceu que o plantel 'beirão' tem de "ser capaz de gerir todas as fases do jogo, tanto no ataque como na defesa".