Actualidade

O tráfego de Internet em banda larga aumentou, em termos homólogos, 53% no terceiro trimestre deste ano, um valor inferior ao "máximo histórico" dos três meses anteriores, devido à pandemia, segundo dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

O regulador referiu, num comunicado hoje divulgado, que "o tráfego médio mensal por acesso foi de 193 GB [gigabytes], mais 45,7% do que no terceiro trimestre de 2019", sendo, ainda assim, "inferior ao máximo histórico contabilizado no trimestre anterior (209,7 GB)".

A Anacom justificou este crescimento do tráfego, que se acentuou a partir do segundo trimestre de 2020, como uma consequência da pandemia de covid-19, que "provocou alterações dos padrões de utilização do serviço, que resultaram numa aceleração do crescimento do tráfego de Internet".