OE2021

As retenções na fonte em 2021 sobre salários de trabalho dependente vão reduzir-se em cerca de 2% face às praticadas este ano e irão permitir um "ligeiro aumento" do rendimento líquido mensal, segundo as simulações da consultora Deloitte.

A descida nas taxas de retenção na fonte do IRS vai fazer com que a partir de janeiro a generalidade dos trabalhadores por conta de outrem receba mais no final do mês, podendo a diferença variar entre alguns cêntimos e várias dezenas de euros, em função do seu perfil familiar e patamar de remuneração, face ao que recebem em 2020.

"As tabelas de retenção na fonte de IRS que vão ser aplicadas em 2021 vão permitir um ligeiro aumento da liquidez mensal", refere Luís Leon, da Deloitte, alertando, no entanto, que o 'alívio' fiscal mensal que será sentido em 2021 traduzir-se-á numa descida do reembolso mais à frente.