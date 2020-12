Brexit

Os camionistas do norte da França denunciaram hoje uma "gestão calamitosa" do tráfego de mercadorias pesadas para o Reino Unido, cujo aumento está a causar congestionamentos à medida que se aproxima o fim do período de transição pós-'Brexit'.

Os britânicos "estão a encher os armazéns como nunca", com receio das taxas que possam ser impostas a partir de 01 de janeiro, quando expira o período de transição, afirmou o secretário-geral da Federação Nacional de Transporte Rodoviário de Pas-de-Calais, Sébastian Rivéra, em declarações à agência France-Presse.

"O plano de gestão de tráfego não está à altura e ainda não estamos no 'Brexit', isto promete! Está a ser catastrófico há duas semanas e vai continuar até ao final do ano", acrescentou.