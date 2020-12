Covid-19

As escolas secundárias na Suécia vão fechar durante um mês e as aulas serão dadas à distância, anunciou hoje o primeiro-ministro, Stefan Löfven, numa altura em que a segunda vaga da covid-19 atinge o pico no país escandinavo.

"Estamos a fazer isto para conter o contágio", explicou o chefe de Governo sueco em conferência de imprensa, explicando que a medida será aplicada de segunda-feira até ao reinício do ano letivo, em 06 de janeiro.

Durante a primeira vaga, as escolas secundárias já tinham sido encerradas de meados de março a meados de junho.