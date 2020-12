Actualidade

A cantora portuguesa Maria Mendes venceu um prémio Edison de melhor álbum de jazz vocal, nos Países Baixos, com o disco "Close to me", revelou hoje a promotora da artista, Uguru.

Segundo a empresa de agenciamento, a cerimónia de entrega dos prémios está marcada para sexta-feira, durante a qual Maria Mendes irá interpretar o fado "Barco Negro", que faz parte de "Close do Me".

Maria Mendes, que vive há mais de uma década nos Países Baixos, lançou em 2019 o álbum "Close to me", com reinterpretações de fados à luz do jazz, com a participação da Metropole Orkest e do pianista John Beasley.