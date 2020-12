Covid-19

A venda de azeite em Portugal subiu de 6% a 20% entre março e outubro, apesar da pandemia e do consequente impacto no canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés), segundo dados da Casa do Azeite enviados à Lusa.

"Registou-se em março de 2020 um acréscimo de 20% nas vendas de azeite em Portugal, em relação ao mesmo período de 2019", adiantou a secretária-geral da Casa do Azeite - Associação do Azeite de Portugal, em resposta à Lusa.

Esta evolução, conforme explicou Mariana Matos, está relacionada com a pandemia de covid-19 e com a declaração do estado de emergência, que levou os consumidores "a fazerem 'stocks' de azeite", uma vez que passaram a cozinhar mais em casa devido ao confinamento.