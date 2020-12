Actualidade

A SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social celebra o seu 50º aniversário na sexta-feira, numa cerimónia que vai contar com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres.

Sob o mote "50 anos a pensar Portugal", a cerimónia na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai contar com uma mensagem do secretário-geral das Nações Unidas e associado número 268 da SEDES, António Guterres, à qual se seguirá uma intervenção da investigadora Maria Fernanda Rollo, que está a desenvolver um estudo sobre a história da associação.

As celebrações contarão ainda com uma intervenção do presidente da SEDES, o médico e militante socialista Álvaro Beleza, uma homenagem aos associados fundadores e dois painéis intitulados "A Visão dos Associados Fundadores" e "A Visão de Marcelo Rebelo de Sousa".