Actualidade

Um casal em que ambos ganham 1.500 euros mensais irá descontar menos 10 euros de IRS por mês (140 no final do ano) em 2021, mas deverá contar com uma redução semelhante no seu reembolso no ano seguinte.

Um conjunto de simulações da consultora PwC indicam que um casal com aquela tipologia de rendimentos e dois dependentes descontará este ano, por via da retenção na fonte do IRS, um total de 6.300 euros de IRS, enquanto no próximo ano essa retenção baixará 140 euros, para 6.160 euros.

Quando, em 2022 entregar a declaração de rendimentos relativa a 2021, verá o reembolso recuar na mesma proporção: em vez de 758,89 euros, receberá 618,89 euros, indicam as simulações que assumem apenas as deduções pessoais e de despesas gerais familiares.