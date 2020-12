LE

O uruguaio Darwin Nuñez e o alemão Julian Weigl estão de regresso aos convocados do Benfica para o jogo de hoje com os polacos do Lech Poznan, duas semanas depois de terem tido resultados positivos ao novo coronavírus.

Os dois jogadores estão recuperados, bem como Adel Taarabt, mas o marroquino ainda não é opção para o jogo de hoje, numa lista de convocados em que entram também o lateral Nuno Tavares e o médio Pedrinho, recuperados de lesões.

Em sentido oposto, Jorge Jesus fez sair Samaris, que não está inscrito na Liga Europa, o avançado Ferreyra, e o guarda-redes Svilar, que tinham feito parte da convocatória para o jogo da I Liga com o Marítimo.