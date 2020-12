OE2021

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse hoje que a alternativa à anulação da transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco não tem "necessariamente que passar" por um orçamento retificativo em 2021.

"Se houver, por intervenção dos tribunais, uma decisão de que Portugal tem de cumprir o contrato, no quadro do orçamento do ano 2021, Portugal encontrará a capacidade para executar, sem necessariamente ter que passar por um retificativo", disse hoje aos jornalistas João Leão.

O governante português, que falava ladeado pelo ministro francês da Economia, Finanças e da Recuperação, Bruno Le Maire, após uma reunião entre ambos, acrescentou ainda que "na altura certa" será tomada "a solução adequada", sem detalhar hipóteses concretas.