Covid-19

O surto de covid-19 em explorações hortofrutícolas de Torres Vedras atingiu 153 trabalhadores, que testaram positivo, dos quais 93 recuperaram e 60 continuam ativos, disse hoje fonte oficial autárquica.

Os trabalhadores infetados, todos de nacionalidade estrangeira, estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

A mesma fonte adiantou que, por partilharem as mesmas habitações, não tinham condições de ficar a recuperar em casa, motivo pelo qual uma grande parte foi realojada no Hotel Golfe Mar e alguns no Centro Diocesano e Espiritual do Turcifal, no mesmo concelho.