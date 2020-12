Covid-19

O número de infetados no surto de covid-19 no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, no Alentejo, subiu para 24, após confirmada a infeção em mais oito utentes, revelou hoje o presidente do município.

Já depois de terem tido resultados negativos nos primeiros testes de despiste do vírus que provoca a covid-19, 12 utentes do Lar de S. Francisco começaram a ter sintomias compatíveis com a doença e fizeram novos testes, tendo sido confirmada a infeção em oito deles na quarta-feira, disse à agência Lusa Tomé Pires.

Segundo o autarca, estes oito idosos foram transferidos na quarta-feira para a Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), situada no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, na cidade de Serpa, no distrito de Beja, juntando-se aos outros 10 utentes do lar infetados e que já lá estavam desde domingo.