Covid-19

Um surto com quatro trabalhadores infetados pelo vírus da covid-19 foi detetado na Câmara de Mértola, no Alentejo, o que provocou o fecho de dois edifícios municipais, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia.

Após a confirmação do surto, o município, do distrito de Beja, "como medida de precaução", fechou na quarta-feira os dois edifícios onde trabalham os infetados, nomeadamente o dos Paços do Concelho e o do Serviço de Recursos Humanos, explicou Jorge Rosa.

Os restantes funcionários que trabalham nos dois edifícios fechados estão em casa, alguns em isolamento e a aguardar a realização de testes de despiste do vírus que provoca a doença covid-19 e outros a desempenhar funções em regime de teletrabalho, indicou.