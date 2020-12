Actualidade

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, recebe, a partir de sexta-feira e durante um ano, a exposição "Nadir Afonso, entre o local e o global", como forma de celebrar o centenário do nascimento do pintor.

A exposição, que é inaugurada na sexta-feira e decorre até ao dia 06 de dezembro de 2021, contempla duas linhas temporais, com um olhar retrospetivo sobre a arte de Nadir, explicou, em comunicado, o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em Chaves, no distrito de Vila Real.

Além da "apresentação de uma cronologia da vida e obra do Mestre", terá ainda "uma seleção de obras pertencentes ao património artístico municipal, e ao espólio em depósito no MACNA, por protocolo com a Fundação Nadir Afonso".