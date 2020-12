Brexit

Milhares de europeus "vulneráveis" correm o risco de perder o direito de viver no Reino Unido pós-Brexit, alertaram hoje ativistas do movimento the3Million, que defende os interesses dos cidadãos europeus no Reino Unido.

Idosos ou doentes, trabalhadores precários, presidiários, crianças sob custódia dos serviços sociais ou simplesmente pessoas sem acesso à Internet ou com poucos conhecimentos da língua inglesa correm o risco de falhar o prazo de candidatura ao estatuto de residente dado aos europeus até junho de 2021.

"Por trás do grande número de candidaturas há um contexto de milhares de pessoas que não estão informadas sobre os seus direitos e como exercê-los. Isto vai criar muitos problemas em 2021", avisou hoje Alexandra Bulat, uma das responsáveis do movimento, numa conferência de imprensa.