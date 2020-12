Covid-19

Bragança, 03 dez 2020 (Lusa) --As treze camas de cuidados intensivos destinadas a doentes covid em Bragança estão lotadas, enquanto os internamentos em enfermaria atingem pouco mais de metade da capacidade disponível, divulgou hoje a Unidade Local de saúde (ULS) do Nordeste.

Num ponto da situação feito à Lusa, a entidade responsável pelos serviços de Saúde no distrito de Bragança informou que a 02 de dezembro, quarta-feira, encontravam-se internados nos três hospitais da região, Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, "61 doentes covid, dos quais 48 em enfermaria e 13 em cuidados intensivos".

O hospital de Bragança é o único da região com Serviço de Medicina Intensiva e dispõe de 13 camas que se encontravam ocupadas, mas, de acordo com a instituição, da mesma maneira que este serviço já recebeu doentes de outras regiões do país, também transferirá doentes para outras unidades da rede, em caso de necessidade.