Iémen

As agências da Nações Unidas alertaram hoje que está a fechar-se a janela para evitar a fome no Iémen, devastado pela guerra, e milhões de pessoas devem enfrentar alguma forma de crise alimentar no próximo ano.

Mais de metade dos 30 milhões de habitantes do Iémen correm o risco de cair em "níveis crescentes de fome" em meados de 2021, de acordo com uma declaração conjunta do Programa Alimentar Mundial (PAM), UNICEF e Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês).

"Esses números alarmantes devem ser um alerta para o mundo. O Iémen está no limite da fome e não devemos virar as costas a milhões de famílias que precisam desesperadamente de ajuda", afirmou David Beasley, o diretor executivo do PAM.