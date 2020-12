Actualidade

O município de Condeixa-a-Nova lança na segunda-feira uma campanha de apoio ao comércio local, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Empresarial de Condeixa, que vai decorrer até ao dia 06 de janeiro de 2021.

Intitulada "Comércio de Condeixa, sempre a seu lado", a iniciativa desta autarquia do distrito de Coimbra pretende, segundo o seu presidente, incentivar os munícipes "a comprarem no comércio de proximidade e, desta forma, ajudarem a manter os postos de trabalho deste setor".

"O comércio local, um dos mais importantes setores da economia do nosso concelho, tem sofrido impactos muito violentos por causa das restrições impostas pela pandemia e com a proximidade do Natal, uma das épocas mais importantes para o setor, decidimos apoiar os nossos comerciantes através de uma campanha promocional", sublinhou Nuno Moita, em comunicado enviado à agência Lusa.