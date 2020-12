Covid-19

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje as medidas extraordinárias de apoio às famílias e atividades mais afetadas pela pandemia de covid-19, como o comércio, restauração e setor da cultura, no valor de 55 milhões de euros.

Apenas o ponto da proposta relativo ao programa de apoio ao comércio e restauração teve um voto contra, do deputado municipal independente Rui Costa, com todas as restantes alíneas aprovadas por unanimidade.

O deputado municipal justificou o voto manifestando "sérias reservas quanto à legalidade" da proposta, já que na atribuição dos apoios ao comércio e à restauração só será tido em conta o volume de negócios, deixando de fora o volume das remunerações mensais dos trabalhadores.