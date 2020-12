Covid-19

A União Europeia apresentou hoje uma proposta de criação de um tratado internacional sobre pandemias, numa reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) para melhorar a prevenção e resposta a futuras crises.

A ideia foi apresentada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, num apelo gravado em vídeo, durante uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU.

Segundo o governante, o tratado para complementar e reforçar as ações de resposta à crise sanitária deveria ser acordado "no âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS), pedra angular da cooperação internacional contra as pandemias".