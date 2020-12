Covid-19

A operação logística da vacinação contra a covid-19 vai ser "mais robusta" e centralizada do que habitualmente, funcionando numa "lógica de comando e controlo", explicou hoje o coordenador da 'task-force' responsável pelo plano.

"Em termos de logística, está a ser preparada uma operação mais robusta do que é habitual", afirmou Francisco Ramos durante a apresentação da versão preliminar do Plano de Vacinação de Combate à covid-19, que decorreu hoje no Infarmed, em Lisboa.

A vacinação contra a gripe, por exemplo, ocorre num processo descentralizado, regionalizado e próximo dos locais de vacinação.