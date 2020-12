Actualidade

Mais de 8.000 migrantes desembarcaram em novembro no arquipélago espanhol das Canárias, ao largo da costa noroeste de África, segundo números divulgados hoje pelo Ministério do Interior espanhol.

Ao todo foram 8.157 as chegadas registadas em novembro, que elevam para quase 20.000 o número de migrantes que afluíram ao arquipélago desde o início do ano, muitas vezes depois de realizarem uma viagem perigosa no Oceano Atlântico em barcos improvisados.

Em 2020 terão assim já alcançado estas ilhas dez vezes mais migrantes do que em 2019 (1.993 chegadas durante todo o ano), o que teve como consequência que as instalações e alojamentos temporário não fossem suficientes para este afluxo extraordinário.