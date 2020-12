Venezuela

O Governo venezuelano acusou hoje a Organização dos Estados Americanos (OEA) de tentar interferir no funcionamento do Tribunal Penal Internacional (TPI), que, por sua vez, disse que não permitirá pressões externas.

O Governo de Caracas criticou um relatório da OEA hoje divulgado, alegando que este documento foi elaborado "sem qualquer tipo de verificação 'in loco' e com recurso a fontes secundárias", quando conclui que o regime do Presidente Nicolas Maduro tem cometido crimes contra a humanidade na Venezuela.

Baseado nesse relatório, o consultor da OEA Jared Genser tinha criticado, na quarta-feira, o TPI por não ter aberto uma investigação sobre a atividade ilegal do Governo venezuelano, levando a procuradoria deste tribunal internacional a dizer que "não permitirá que pressões externas ditem as suas conclusões" sobre o regime de Caracas.