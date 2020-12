Covid-19

A Espanha registou hoje 10.127 novos casos de covid-19, elevando para 1.675.902 o total de infetados no país desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 254 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 46.038.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a descer, sendo hoje de 240 casos diagnosticados (menos 12 do que na quarta-feira) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de La Rioja (361), País Basco (360), Astúrias (354) e Castela e Leão (326).