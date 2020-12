Covid-19

França fez um empréstimo de 7 mil milhões de euros à Air France porque "ter uma companhia aérea própria" é uma questão "de soberania", afirmou hoje o ministro da Economia e Finanças francês, Bruno Le Maire.

"Se não tivermos uma companhia aérea própria pode ser um problema para a nossa soberania", afirmou o ministro numa entrevista conjunta a cinco meios de comunicação social portugueses e franceses, entre os quais a Lusa, durante uma visita a Lisboa.

Bruno Le Maire apontou que "o turismo e o transporte aéreo são "os setores mais severamente atingidos pela crise" e que foi decisão do Governo francês "apoiar fortemente o turismo e as atividades relacionadas com o turismo".