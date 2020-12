Covid-19

A rede social Facebook anunciou hoje a intenção de combater mais severamente a desinformação sobre as vacinas contra a covid-19 que serão distribuídas em breve pelo mundo, suprimindo de forma mais sistemática as falsas alegações.

A rede social já proíbe desde outubro a publicidade que desencoraja os utilizadores a vacinarem-se e suprime regularmente as informações que considera incorretas ou potencialmente nocivas sobre o novo coronavírus.

"No decurso das próximas semanas, começaremos a suprimir as falsas alegações relacionadas com as vacinas [contra a covid-19] no Facebook e Instagram e que foram refutadas por especialistas em saúde pública", indicou hoje a rede social numa nota de blogue.