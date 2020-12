Actualidade

As homenagens pelo centenário do nascimento do artista e escritor Artur Cruzeiro Seixas, que morreu em novembro, aos 99 anos, vão estender-se até 2022, com exposições em Paris, Nova Iorque, Lisboa e Londres, anunciaram hoje os promotores.

Artur Cruzeiro Seixas, o último representante do surrealismo português, a quem muitos chamavam mestre, morreu a 08 de novembro, em Lisboa, e completaria hoje cem anos, o que levou vários agentes culturais a realizar homenagens que vão prolongar-se por mais dois, e chegar a diferentes países.

A próxima exposição, a realizar na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em Paris, é inaugurada em 05 de maio de 2021, com o título "Cruzeiro Seixas - Teima em ser poesia", organizada pela Fundação Cupertino de Miranda.