Actualidade

A edição deste ano da exposição "Arte Numa Perspetiva Diferente" é composta por 20 obras de seis "artistas plásticos" com paralisia cerebral e está patente ao público desde hoje excecionalmente ?on-line', devido à pandemia de covid-19.

A 19.ª edição da exposição, inaugurada hoje, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, pode ser apreciada até dia 31 deste mês, nas páginas da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) e do Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB) na rede social Facebook.

A exposição inclui obras que foram pintadas por seis utentes no ateliê de pintura do Centro de Atividades Ocupacionais do CPCB, para o qual vão reverter as receitas da venda dos quadros.