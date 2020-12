DGArtes

O PCP lamentou hoje que "muitos criadores e estruturas" do Alentejo fiquem sem financiamento, num concurso da Direção-Geral da Artes, e acusou o Governo de optar pela "desvalorização da cultura e do apoio às artes".

"Na região Alentejo, apenas uma estrutura foi considerada e, mais uma vez, são muitos os criadores e estruturas de criação artística da região que ficam sem qualquer apoio em 2021", afirmam os comunistas, em comunicado enviado à agência Lusa.

As preocupações foram assumidas pela Direção da Organização Regional de Évora (DOREV) do PCP, na sequência da divulgação dos resultados do Programa de Apoio a Projetos, na área da Criação e Edição, da Direção-Geral da Artes (DGArtes).