EUA/Eleições

O Supremo Tribunal do estado de Wisconsin recusou hoje analisar o processo do recandidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, que tentava inverter a vitória do democrata Joe Biden.

A derrota legal no Wisconsin foi a mais recente de uma série de reveses na estratégia de Trump de tentar inverter a sua derrota eleitoral em vários estados - que contribuíram para a vitória geral de Biden, considerado já o Presidente eleito - alegando a existência de "fraude eleitoral" ou irregularidades processuais.

Trump pediu ao Supremo Tribunal do Wisconsin para desqualificar mais de 221 mil boletins de votos, nos dois maiores condados do estado, onde o Partido Democrata tem forte implantação, dizendo existirem irregularidades na forma como os votos estavam a ser contados.