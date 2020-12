Actualidade

O túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, vai, na sexta-feira, reabrir à noite e será reposta a circulação numa das vias encerradas anunciou hoje o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar.

O autarca respondia a uma questão colocada pelo CDS-PP, na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa, no período de perguntas à câmara.

Segundo Miguel Gaspar (PS), a partir de sexta-feira, o túnel voltará a funcionar com as duas vias no sentido Olaias-Campo Pequeno, sendo que, no sentido oposto, a situação manter-se-á igual.