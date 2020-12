Actualidade

A Altice Portugal criticou hoje a postura "irresponsável" das entidades reguladoras no dia em que foi aplicada à MEO uma coima de 84 milhões de euros por cartel com a NOWO, garantindo que vai retirar "as devidas ilações".

"Importa referir que o atual contexto que vivemos, hoje, mais do que nunca, exponenciado ainda pela postura irresponsável das entidades reguladoras, deixa evidente como é encarado o esforço e investimento privados no país, pelo que não nos resta outra opção que não a de retirar as devidas ilações", afirmou fonte oficial da Altice, em resposta à agência Lusa.

A Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou uma coima de 84 milhões de euros à MEO por combinar preços e repartir mercados com a operadora NOWO nos serviços de comunicações móveis e fixas.