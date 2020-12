Actualidade

Uma "teia de figurações" onde se representa "ainda e sempre, a imensa tristeza e a imensa alegria de ser português", é como o Teatro Nacional S. João define "talvez... Monsanto", espetáculo a estrear hoje, neste palco, no Porto.

"Mais do que um concerto", o espetáculo do encenador Ricardo Pais "propõe-nos uma coreografia de sinais, gestos, imagens e sons" no qual "todos os intérpretes alimentam a ilusão de que são personagens de um drama", acrescenta a sinopse do espetáculo, que põe em cena a atriz Luísa Cruz, o fadista Miguel Xavier, adufeiras de Monsanto, o percussionista Rui Silva e o compositor e guitarrista Miguel Amaral.

Com música tradicional portuguesa e poemas de Ruy Belo (1933-1978), "talvez... Monsanto" nasceu de uma expedição que Ricardo Pais, o percussionista Rui Silva e o compositor e guitarrista Miguel Amaral, responsável pela direção musical do espetáculo, fizeram a esta localidade beirã que, em 1938, recebeu o título de "aldeia mais portuguesa de Portugal" e, em 1995, o de "aldeia histórica".