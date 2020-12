Covid-19

A Unicef fez hoje o maior pedido de fundos da sua história, ao solicitar 6.400 milhões de dólares (5.292 milhões de euros) para, em 2021, poder chegar a 190 milhões de crianças afetadas por crises humanitárias e pela pandemia.

"Quando uma pandemia [de covid-19] devastadora coincide com um conflito, com as alterações climáticas, desastres ou deslocações de populações, as consequências para as crianças podem ser catastróficas", disse, em comunicado, a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore.

O pedido feito hoje pressupõe um aumento de 35% em relação aos fundos solicitados para 2020 e reflete o incremento das necessidades humanitárias a nível mundial devido a crises prolongadas e à pandemia do novo coronavírus, ao que as Nações Unidas alertam para os perigos de uma "geração perdida".