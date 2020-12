Actualidade

Os três membros da Iniciativa Egípcia para os Direitos Pessoais (EIPR na sigla em inglês) detidos no mês passado após um encontro com diplomatas ocidentais foram libertados hoje por decisão do Ministério Público egípcio, após condenações da comunidade internacional.

A Procuradoria Suprema de Segurança do Estado ordenou hoje a libertação do diretor executivo da Iniciativa Egípcia para os Direitos Pessoais (EIPR), Yaser Abdel Razek, do diretor da justiça criminal, Karim Ennarah, e do diretor administrativo, Mohamed Bashir, disse uma fonte judicial à agência de notícias espanhola Efe, que solicitou o anonimato.

A EIPR anunciou na sua conta do Twitter que os três ativistas tinham saído "diretamente da prisão de Tora" e já se encontravam nas suas casas.