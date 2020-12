Actualidade

O Governo de Israel aconselhou hoje os israelitas a evitarem viajar para países na zona do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos (EAU) ou o Bahrein, devido à ameaça de possíveis ataques iranianos.

O conselho surge depois de o Irão ter ameaçado atacar alvos israelitas na sequência do assassínio, na sexta-feira, do físico nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh, com Teerão a atribuir a responsabilidade a Israel, que ainda não comentou.

Nos últimos meses, Israel assinou acordos para o estabelecimento de relações diplomáticas com os EAU e o Bahrein, decisões intermediadas pela administração do Presidente cessante norte-americano, Donald Trump.