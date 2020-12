Actualidade

O porta-voz do movimento "Sobreviver a Pão e Água", José Gouveia, disse hoje que vai ser propor aos restantes elementos do grupo o fim da greve de fome que dura há quase uma semana, em frente ao parlamento.

"É nossa vontade que ela [a greve de fome] termine, posso dizer, mas só em grupo é que a gente pode decidir", disse o porta-voz deste movimento, depois de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), na qual também participou o 'chef' Ljubomir Stanisic, um dos 'rostos' deste movimento.

A reunião entre os dois representantes do movimento e o autarca da capital, que decorreu no Paços do Concelho, começou ao final da tarde e durou mais de duas horas.