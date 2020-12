Actualidade

A morte de crianças por malária durante a estação chuvosa, quando se registam mais casos e mortes, baixou 57% na Gâmbia e 42% no Burkina Faso graças a um tratamento que custa anualmente três euros por criança, segundo um novo estudo.

A investigação, publicado na revista The Lancet, demonstra o impacto da Quimioprevenção Sazonal do Paludismo (SMC), uma combinação dos antimaláricos sulfadoxina-pirimetamina com amodiaquina, administrada sob a forma de comprimidos uma vez por mês, durante a estação chuvosa de quatro meses, por agentes de saúde comunitários.

A SMC já tinha demonstrado que reduzia significativamente os casos de paludismo entre as crianças, mas este novo estudo é "a primeira prova do impacto nas mortes por malária em crianças", pelo que os autores apelam a uma ampla administração em toda a África Ocidental e Central.