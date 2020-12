Actualidade

A Roménia vota no domingo em eleições legislativas que vão renovar as duas câmaras do parlamento e nas quais o Governo deverá ser julgado pela sua política face à pandemia e à crise económica.

Apesar do aumento exponencial do número de infeções pela covid-19 desde setembro, o Presidente, Klaus Iohannis, membro pelo Partido nacional liberal (PNL, conservador) do atual primeiro-ministro Ludovic Orban, apoiou a decisão do Executivo de manter o escrutínio, mesmo que possa colocar em risco a saúde da população.

De acordo com observadores locais, este foi o pior momento para convocar eleições, que podem ser marcadas por uma forte abstenção neste país dos Balcãs com 19,3 milhões de habitantes.