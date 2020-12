Actualidade

A China vai construir 10.000 quilómetros de ligações ferroviárias urbanas e interurbanas nos próximos cinco anos para melhorar o transporte em áreas que considera estratégicas para o desenvolvimento, anunciou hoje o órgão máximo de planeamento económico chinês.

Segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, as novas linhas visam modernizar as ligações na zona do delta do rio Yangtse, na região de Pequim-Tianjin-Hebei e na Área da Grande Baía.

Esta última região consiste numa megametrópole que integra Hong Kong e Macau e as principais cidades da província de Guangdong, no sudeste da China, visando criar uma área de inovação tecnológica e um centro financeiro mundial.