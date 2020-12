Mau tempo

As Estradas Nacionais (EN) 2 e 321 encontram-se cortadas devido à queda de neve registada na madrugada de hoje no norte do distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, a EN 321 está cortada entre Castro Daire e Cinfães, na zona da serra do Montemuro, e a EN2 entre Castro Daire e Lamego, em Bigorne, que "são os pontos mais altos".

"Os limpa-neves estão a trabalhar desde as seis da manhã. Há situações esporádicas de carros que não conseguem andar, mas depois, quando passam os limpa-neves, circulam normalmente", explicou.