Actualidade

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, reiterou hoje as posições de Budapeste sobre o veto contra o orçamento europeu e o fundo de reconstrução ao considerar "inaceitável" relacionar-se o cumprimento do Estado de Direito com os fundos europeus.

Orban mantém a sua posição apesar da recente proposta da Polónia, país aliado da Hungria, para a solução do problema através da elaboração de uma declaração adicional que explique os termos dos condicionalismos.

"Isto não vai funcionar" disse Orban na entrevista semanal à Kossuth, rádio pública húngara, insistindo na separação dos dois pontos: "o pagamento das ajudas e o cumprimento do Estado de Direito".