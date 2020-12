Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou-se hoje convicto de que os 27 Estados-membros permanecerão unidos "até ao último segundo" nas negociações ainda em curso com o Reino Unido em busca de um acordo 'pós-Brexit'.

Durante uma conferência de imprensa de balanço do último ano - o seu primeiro no cargo, que assumiu em 01 de dezembro de 2019 - e perspetivando os desafios futuros da União Europeia, Charles Michel foi questionado por diversas vezes sobre as negociações com Londres e alegadas divergências entre os 27, designadamente à luz de uma ameaça de veto francês a um acordo que não agrade a Paris.

"Vamos aguentar até ao último momento, até ao último segundo deste processo, para assegurar a unidade entre nós", declarou.