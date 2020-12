Covid-19

O lar da Fundação Lopes da Fonseca, no concelho de Nelas, tem 52 dos seus 80 utentes com covid-19 e uma equipa especializada dos bombeiros voluntários irá hoje desinfetar todas as instalações, informou o presidente da autarquia.

Em comunicado, José Borges da Silva explica que os utentes do lar, situado na freguesia de Lapa do Lobo, se encontram assintomáticos e foram testados na sequência de diagnósticos positivos a colaboradores no "início do seu turno de trabalho de sete dias".

Este turno, rotativo, era "há muito praticado em termos de prestação de trabalho, tendo-se revelado um método eficaz no controle da pandemia", conta o autarca, lembrando que foi até aconselhado pelas autoridades de saúde.