Bielorrússia

A situação dos direitos humanos na Bielorrússia "continua a piorar" desde setembro, nomeadamente no que diz respeito ao direito a fazer manifestações, disse hoje a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

"Lamento informar que, desde o debate urgente do Conselho (dos Direitos Humanos) sobre a Bielorrússia, em setembro, não houve melhorias na situação dos direitos humanos no país. Pelo contrário, continuou a piorar nas últimas semanas, em particular no que diz respeito ao direito a manifestações pacíficas", afirmou Michele Bachelet, numa reunião do Conselho.

A Bielorrússia tem sido palco de grandes manifestações todas as semanas desde a reeleição - considerada fraudulenta - do Presidente, Alexander Lukashenko, em agosto.